Außenbandriss: Hallescher FC lange Zeit ohne Vollert

08.07.2021, 15:35 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist Hallescher FC muss in der weiteren Saisonvorbereitung und auch in den ersten Punktspielen auf Jannes Vollert verzichten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, zog sich der 23-Jährige am Dienstag im Trainingslager in Wesendorf einen Außenbandriss im rechten Knie zu. An diesem Freitag wird der Defensivspieler bereits operiert. "Das ist brutal ärgerlich, weil ich gut drauf war. Jetzt brauche ich Geduld und dann greife ich wieder an", sagte der Innenverteidiger auf der Website des Vereins. Über die voraussichtliche Länge des Ausfalls machte der Verein keine Angaben.