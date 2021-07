Darmstadt

Verletzte bei Zusammenstoß von Rettungswagen und Auto

08.07.2021, 20:00 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Auto in Darmstadt sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Unfall geschah um kurz nach 18.00 Uhr am Donnerstag an einer Kreuzung, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums mitteilte. Der Rettungswagen sei dabei umgekippt. Wie viele Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Das galt auch für die Schwere der Verletzungen.