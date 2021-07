Friedland

Neuer Landrat im Landkreis Nordwestmecklenburg tritt Amt an

09.07.2021, 01:46 Uhr | dpa

Im Landkreis Nordwestmecklenburg tritt der neu gewählte Landrat Tino Schomann (CDU) am Freitag sein Amt an. Der 33-jährige Landwirt hatte sich Anfang Mai in einer Stichwahl gegen die bisherige Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD) durchgesetzt. Das Ergebnis war mit 62 Prozent überraschend deutlich zugunsten des in Wismar geborenen CDU-Politikers ausgegangen. In Mecklenburg-Vorpommern werden die Verwaltungschefs der Landkreise für sieben Jahre gewählt. Die Union stellt damit wie die SPD nun drei der sechs Landräte im Nordosten.