Ludwigsburg

MHP Riesen Ludwigsburg verpflichten Basketballer Bähre

09.07.2021, 12:51 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat den Center Jonathan Bähre verpflichtet. Der 24-Jährige kommt von der Clemson University in den USA und hat einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieben, teilte der Playoff-Halbfinalist der vergangenen Saison am Freitag mit. Der 2,08 Meter große und aus Hessen stammende Deutsch-Amerikaner Bähre kehrt damit nach fünf Jahren in den USA nach Deutschland zurück. In Ludwigsburg will er nun seine Profikarriere starten.

Der Small Forward Desi Rodriguez aus den USA wird Ludwigsburg dagegen verlassen. Weder Spieler und Club zogen die Vertragsoption auf eine weitere Saison in der Barockstadt. Der 25-jährige Rodriguez werde künftig für den Bundesliga-Konkurrenten s.oliver Würzburg spielen, erklärten die Ludwigsburger weiter.