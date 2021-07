Herne

Nach Unwetter: 25 Nummernschilder bei Polizei "angespült"

09.07.2021, 13:03 Uhr | dpa

Nach Unwetter mit überspülten Straßen in Teilen Nordrhein-Westfalens hat die Polizei in Herne 25 Auto-Kennzeichen eingesammelt. Die Nummernschilder etwa aus Herne, Recklinghausen, Gladbeck, Gelsenkirchen, Oberhausen, Unna und Dortmund warteten darauf, auf der Wache Wanne-Eickel abgeholt zu werden, meldete die Polizei am Freitag. Die Schilder - auch je ein Exemplar aus Hamburg, dem bayerischen Neustadt an der Aisch und aus Kattowitz in Polen - hatten sich in überfluteten Straßen aus der Halterung gelöst und waren weggespült worden. Beamte sammelten sie bei verschiedenen Einsätzen auf. Sofern Autobesitzer die Schilder nicht auf der Wache abholen, gehen sie demnächst ans städtische Fundbüro.