Falkensee

Unbekannter Lottospieler gewinnt 100 000 Euro

09.07.2021, 14:23 Uhr | dpa

Ein unbekannter Lottospieler hat den Hauptgewinn in Höhe von 100 000 Euro in der "Super 6" gewonnen. Der erfolgreiche Spielschein sei vor knapp einer Woche in Falkensee (Landkreis Havelland) abgegeben worden, teilte Lotto Brandenburg GmbH am Freitag mit. Das zusätzlich zum Lotto "6aus49" gesetzte Kreuz bei der Zusatzlotterie "Super 6" habe den großen Gewinn gebracht. Der Spieleinsatz habe 27,70 Euro betragen.