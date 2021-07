Osterburg (Altmark)

15-Jähriger mit Drogen im Rucksack erwischt

09.07.2021, 17:42 Uhr | dpa

Eine Tabakdose voll Cannabis: Ein Jugendlicher hat im Zug von Stendal nach Wittenberge nach Polizeiangaben über 60 Gramm verbotene Drogen im Rucksack dabei gehabt. Der 15-Jährige habe sichtbare Ausfallerscheinungen gezeigt und sei von einem starken Cannabis-Geruch umgeben gewesen, teilte die Bundespolizei in Magdeburg am Freitag mit. In seinem Gepäck fanden die Beamten bei dem Vorfall am Donnerstag dann rund 61 Gramm der Droge - wohl Cannabis, wie es hieß - in einer Tabakdose und weitere rund 6 Gramm in einem Plastiktütchen.

Die Drogen wurden den Angaben zufolge beschlagnahmt. Der 15-Jährige sei belehrt und mit einer Strafanzeige im Gepäck aufgrund seiner Minderjährigkeit am Bahnhof Osterburg (Landkreis Altmark) an einen Erziehungsberechtigten übergeben worden, hieß es in der Mitteilung.