Güstrow

Ehrenamtsstiftung MV vergibt Engagementpreis an Initiativen

10.07.2021, 02:16 Uhr | dpa

Herausragende ehrenamtliche Initiativen werden am heutigen Samstag (15.00 Uhr) in Greifswald mit dem Engagementpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern geehrt. Die in vier Kategorien vergebene Ehrung ist mit jeweils 3000 Euro dotiert. Bei der Ehrenamtsstiftung des Landes waren dazu 76 Bewerbungen eingegangen. Eine Jury hatte drei Preisträger ausgewählt. Über den vierten konnte das Publikum per Online-Abstimmung entscheiden. Allen Einschränkungen zum Trotz hätten Engagierte Wege gefunden, miteinander verbunden zu bleiben und den Zusammenhalt im Land herzustellen, hieß es dazu vorab.

In Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des Sozialministeriums mehr 40 Prozent der Menschen ab 14 Jahren ehrenamtlich tätig, unter anderem bei der Feuerwehr, dem DRK, der Volkssolidarität, in Heimat- oder Sportverein sowie vielen Initiativen.