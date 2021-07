Eschbronn

Pferd von Unbekanntem verletzt

10.07.2021, 11:53 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat ein Pferd auf einer Koppel im Kreis Rottweil verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Stute am Donnerstagabend in Eschbronn mit einem spitzen Gegenstand am Bein verletzt worden. Der Tierarzt versorgte die stark blutende Wunde, er schloss einen Unfall oder eine Selbstverletzung aus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.