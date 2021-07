Gröningen

Einbruch in Supermarkt in Gröningen

10.07.2021, 12:51 Uhr | dpa

Ein Supermarkt in Gröningen im Landkreis Börde ist in der Nacht zu Samstag das Ziel von Einbrechern gewesen. Mit einem Pflasterstein sei zunächst eine Fensterscheibe eingeschlagen worden, teilte die Polizei in Haldensleben mit. Dadurch wurde der Alarm in den Einkaufsmarkt ausgelöst. Dennoch schlugen die unbekannten Täter die Scheibe einer Vitrine mit Technikartikeln ein. Zudem versuchten sie, an die im Kassenbereich befindlichen Zigaretten zu gelangen. Laut Polizei stand zunächst nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Die Ermittlungen dauerten an.