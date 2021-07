Trier

Ölfilm schwimmt auf Gewässer in Trier

10.07.2021, 17:21 Uhr | dpa

In Trier ist in einem Regenrückhaltebecken ein Ölfilm entdeckt worden. Nach Angaben der Feuerwehr schwamm am Samstag ein rund 50 Quadratmeter großer Teppich auf dem Wasser. Mit Wassersperren wollten die Einsatzkräfte versuchen, eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Der Polizei hatte zunächst keine Hinweise zur Herkunft der Verschmutzung. Sie geht davon aus, dass das Öl durch die starken Regenfälle aus dem Boden ausgeschwemmt wurde. Das Rückhaltebecken befindet sich in der Nähe einer ehemaligen Militärliegenschaft.