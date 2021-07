10.07.2021, 17:41 Uhr | dpa

Auf dem Werratalsee bei Meinhard (Werra-Meißner-Kreis) in Nordhessen befindet sich ein manövrierunfähiges Passagierschiff. Für das Schiff und die 33 Fahrgäste bestehe aber keine Gefahr, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Kassel. Die Ursache für Schaden stand zunächst nicht fest. Die Feuerwehr und die DLRG seien im Einsatz und versuchten, das havarierte Schiff an Land zu ziehen. Der Werratalsee ist 110 Hektar groß sowie über 2000 Meter lang und wird auch von Ausflugsschiffen befahren.