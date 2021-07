Windeck

17-Jähriger fährt gegen Brückengeländer: Schwerverletzte

10.07.2021, 19:09 Uhr | dpa

Ein mit fünf Jugendlichen besetztes Auto ist um 4.00 Uhr morgens in Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) gegen ein Brückengeländer geprallt - vier Insassen wurden schwer verletzt. Am Steuer saß ein 17-Jähriger, der keine Verletzungen erlitt. Er sei in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Am Geländer sei ein erheblicher Sachschaden entstanden. Vier junge Menschen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst unbekannt. Der Wagen wurde sichergestellt. Wem er gehört, wird noch ermittelt.