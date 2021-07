Nettersheim

Motorradfahrer fährt auf Vordermänner auf: Lebensgefahr

11.07.2021, 10:35 Uhr | dpa

Ein junger Motorradfahrer ist in Nettersheim-Roderath (Kreis Euskirchen) auf zwei anhaltende Motorräder vor ihm aufgefahren und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Er kam per Hubschrauber in eine Klinik, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 25-Jährige war demnach am Samstag mit einer Vierergruppe unterwegs, zu der auch sein Bruder und sein Vater gehörten. Als zwei vorausfahrende Motorräder zum Abbiegen an einer Kreuzung anhielten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen, bemerkte der junge Mann das offenbar zu spät und fuhr den anderen auf.

Die beiden Vordermänner wurden leicht verletzt. Der Vater konnte rechtzeitig bremsen und blieb unverletzt. Die Kreuzung wurde während der Unfallaufnahme etwa drei Stunden gesperrt.