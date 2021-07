Magdeburg

Suche nach vermisster Person im Neustädter See in Magdeburg

11.07.2021, 10:48 Uhr | dpa

Am Neustädter See in Magdeburg haben Einsatzkräfte erfolglos nach einer vermissten Person gesucht. Am Sonntag würden weitere Maßnahmen ergriffen, sagte ein Sprecher der Magdeburger Polizei. Details nannte er nicht. Laut Magdeburger Berufsfeuerwehr hätten Hunde der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft aus Halle die Spur der Person bis zum See verfolgt und an zwei Stellen auf dem See angeschlagen. Daraufhin seien Taucher zum Einsatz kommen, hieß es. Zudem sei das Gebiet mithilfe eines Sonars abgesucht worden. Eine Person habe man während des zweistündigen Einsatzes nicht gefunden.