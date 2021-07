Stendal

Mehrere Carports und Autos brennen: 200.000 Euro Schaden

11.07.2021, 13:43 Uhr | dpa

In einer Wohnsiedlung in Stendal sind mehrere Carports und darunter abgestellte Autos in Flammen aufgegangen. Zehn Fahrzeuge wurden dabei in der Nacht auf Sonntag laut Polizei beschädigt, sieben von ihnen brannten komplett aus. Auch zwei an der Carportanlage angrenzende Wohnhäuser seien wegen der starken Hitze zu Schaden gekommen. Zudem habe sich ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Der Sachschaden werde auf mehr als 200.000 Euro beziffert, hieß es. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.