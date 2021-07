Achenkirch

Fünf deutsche Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall in Tirol

11.07.2021, 18:34 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen im österreichischen Bundesland Tirol sind fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei passierte das Unglück am Sonntag bei Achenkirch, einer Gemeinde nahe der bayerischen Grenze. Berichte über einen Todesfall konnten die Beamten nicht bestätigen.

Dem Unfall auf einer Bundesstraße ging ein Überholmanöver voraus, sagte ein Beamter der Deutschen Presse-Agentur. Ein 70 Jahre alter Lenker und seine 71-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus in Tirol gebracht. Ein 62-jähriger Lenker und seine 58 Jahre alte Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus nach Bayern geflogen. Zu der fünften Person machte die Polizei vorerst keine Angaben. Die Unfallopfer stammen aus Bayern und aus der Gegend um Marburg in Hessen.