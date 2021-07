Homberg (Efze)

Lagerhalle brennt: Türen und Fester geschlossen halten

11.07.2021, 20:03 Uhr | dpa

Eine Lagerhalle auf dem Gelände der ehemaligen Dörnbergkaserne in Homberg (Efze) ist am Sonntagabend in Brand geraten. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Halle brenne in voller Ausdehnung - die Feuerwehr sei mit einem großen Aufgebot vor Ort. Die Brandursache sei noch völlig unklar. Die Kreisstraße 36 war nach den Angaben zwischen den Ortslagen Homberg und Wassmuthshausen für die Löscharbeiten voll gesperrt.