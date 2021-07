Esslingen am Neckar

Noch kein neuer OB in Esslingen; Neuwahl nötig

11.07.2021, 20:22 Uhr | dpa

Esslingen am Neckar muss noch einmal wählen: Bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag erreichte keiner der Bewerber die erforderliche Mehrheit der Stimmen. Die Neuwahl ist am 25. Juli. Der amtierende Oberbürgermeister Jürgen Zieger (SPD) geht nach mehr als 23 Jahren an der Spitze der Stadtverwaltung in den Ruhestand. Die Stadt am Neckar zählt rund 95.000 Einwohner.

Um Ziegers Nachfolge haben sich fünf Männer und eine Frau beworben. Die meisten Wähler hatte nach Auszählung aller Stimmen mit 31,79 Prozent Daniel Töpfer (CDU), der Bürgermeister von Weissach (Kreis Böblingen). Ihm folgt dicht mit 30,67 Prozent Matthias Klopfer (SPD), der amtierende Rathauschef von Schorndorf (Rems-Murr-Kreis).

Vittorio Lazaridis (Grüne), Ministerialdirigent im baden-württembergischen Kultusministerium und Stadtrat in Stuttgart, kam auf 21,60 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,16 Prozent.