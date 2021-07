Bad Wildbad

Schutzhütte brennt: Durch Feuer von Besuchern?

12.07.2021, 05:10 Uhr | dpa

Eine Schutzhütte in Bad Wildbad (Landkreis Calw) ist am Sonntag durch einen Brand zerstört worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand werde davon ausgegangen, dass Besucher der Hütte im Inneren ein Feuer entzündet hatten, das sich unkontrolliert ausbreitete, teilte die Polizei mit. Es werden Zeugen gesucht. Bei dem Brand in den frühen Morgenstunden wurde das Dach der Hütte komplett zerstört, die hölzernen Seitenwände erheblich beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei etwa 10.000 Euro.