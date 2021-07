Offenbach am Main

Wolken und teils kräftige Schauer in Hessen erwartet

12.07.2021, 07:51 Uhr | dpa

Zu Beginn der neuen Woche erwartet die Menschen in Hessen unbeständiges Wetter. Nach etwas Nebel am Montagmorgen wird es tagsüber zunächst heiter und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen erreichen 25 bis 28 Grad. Im Tagesverlauf verdichten sich die Wolken, in der Nacht zu Dienstag zieht von Süden her Regen auf. Teils ist gewittriger Starkregen möglich. In der zweiten Nachthälfte können laut DWD-Prognose in kurzer Zeit Regenmengen von bis zu 50 Litern pro Quadratmeter fallen.

Der Dienstag beginnt demnach bewölkt mit Regenschauern, später werden vor allem im Südwesten auch Gewitter erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 19 Grad im Südwesten und bis zu 26 Grad im Nordosten des Landes. Auch am Mittwoch bleibt es demnach unbeständig mit teils mehrstündigen Regenschauern.