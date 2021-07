Kamenz

Bauen in Sachsen immer teurer

12.07.2021, 09:01 Uhr | dpa

Ein Baugerüst steht an der Fassade eines im Bau befindlichen Einfamilienhauses. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Baukosten in Sachsen sind so stark gestiegen wie seit Jahren nicht mehr. Im Mai lag der landesweite Baupreisindex für den Neubau von Wohngebäuden um 8,8 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Ähnlich stark seien die Baukosten bei Wohngebäuden zuletzt im Jahr 2007 gestiegen. Auch Bürogebäude (8,4 Prozent) und gewerbliche Betriebsgebäude (8,6 Prozent) sowie das Instandhalten der bestehenden Bausubstanz (8,3 Prozent) seien teurer geworden.

Für den Neubau eines Wohngebäudes stiegen die Kosten im Mai bei verschiedenen Arbeitsschritten: Rohbauarbeiten wurden insgesamt um 9,9 Prozent teurer, hier kletterten die Kosten insbesondere bei Zimmer- und Holzbauarbeiten (36,3 Prozent) und Entwässerungskanalarbeiten (15,6 Prozent). Im Ausbaugewerbe stiegen die Preise um 7,9 Prozent, darunter besonders stark bei Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen (12,7 Prozent) und Betonwerksteinarbeiten (11,5 Prozent).