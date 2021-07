Bremerhaven

Lautsprecher lärmt nachts vor sich hin

12.07.2021, 12:45 Uhr | dpa

Mit lautstarker nächtlicher Musik hat ein sogenannter Smart-Speaker die Anwohner am Bremerhavener Holzhafen genervt. Die Polizei stellte in der Nacht zum Montag fest, dass die vermeintliche wilde Party ohne menschliche Beteiligung stattfand. Denn als auf Klopfen niemand öffnete, brach die Feuerwehr die Tür auf und fand nur eine leere Wohnung vor. Warum sich der zur Künstlichen Intelligenz gerechnete Lautsprecher morgens gegen vier Uhr im Badezimmer eingeschaltet hatte, blieb ungeklärt. Das Gerät wurde abgeschaltet, das Schloss in der Wohnungstür ausgetauscht, der neue Schlüssel auf der Polizeiwache hinterlegt. Smart-Speaker sollen eigentlich nur auf Zuruf Musik oder Podcasts spielen, im Internet suchen oder Hausgeräte steuern.