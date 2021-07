Hainichen

43-Jähriger bei Streit in Hainichen schwer verletzt

12.07.2021, 15:42 Uhr | dpa

Bei einem Streit auf einem Wochenendgrundstück in Hainichen (Landkreis Mittelsachen) ist ein 43-Jähriger schwer verletzt worden. Als Tatverdächtiger wurde am Sonntag ein 35-Jähriger festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen ihn sei Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes erlassen worden. Das Motiv liegt nach Angaben der Ermittler im privaten Bereich. Weitere Angaben zur möglichen Tatwaffe und dem Ablauf wurden nicht gemacht.