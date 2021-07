Magdeburg

Ex-Lotto-Chefin und Ex-Zoodirektor ziehen vor Gericht

13.07.2021, 01:23 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalts ehemalige Lotto-Geschäftsführerin Maren Sieb sieht ihre Kündigung im vergangenen Jahr als ungerechtfertigt an und fordert Geld ein, das ihr so entgangen ist. Das Landgericht Magdeburg verhandelt den Zivilprozess heute ebenso wie den des ehemaligen Magdeburger Zoodirektors, der sowohl seine ordentliche wie auch seine fristlose Kündigung für unwirksam erklären lassen will (11.00 Uhr).

Die Ex-Geschäftsführerin Sieb wolle ihre Vergütungsansprüche für den Zeitraum vom 18. September 2020 bis Mai 2021 geltend machen, teilte das Landgericht mit. Sie war am 17. September vergangenen Jahres mit sofortiger Wirkung abberufen worden, der Lotto-Aufsichtsrat hatte verschiedene Verfehlungen festgestellt. Das Beschäftigungsverhältnis wurde zum 19. Oktober 2020 fristlos gekündigt.