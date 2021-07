Bensheim

Autofahrer verliert Bewusstsein: Beifahrerin verletzt

13.07.2021, 06:02 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat in Bensheim (Kreis Bergstraße) während der Fahrt das Bewusstsein verloren und einen Unfall verursacht. Er kollidierte mit seinem Auto am Montagabend mit zwei parkenden Fahrzeugen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eines davon sei bei dem Zusammenstoß gegen eine Straßenlaterne geschoben worden. Der Mann habe das Auto noch selbstständig verlassen können, bevor er erneut ohnmächtig geworden sei. Er sei zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die 64 Jahre alte Beifahrerin habe bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Sie wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000.