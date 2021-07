Bargteheide

Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall im Kreis Stormarn

13.07.2021, 07:58 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 82 zwischen Bargteheide und Delingsdorf sind am Montagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Auto im Kreis Stormarn gegen einen Baum geprallt. Ein Insasse sei dabei eingeklemmt worden. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen, beide Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe keine Lebensgefahr.