Rödinghausen

Geldautomat in Ostwestfalen gesprengt: Täter auf der Flucht

13.07.2021, 13:24 Uhr | dpa

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag den Geldautomaten einer Bankfiliale in Rödinghausen im Kreis Herford gesprengt. Durch die Wucht der Detonation wurde nach Angaben der Polizei vom Dienstag ein Vorraum verwüstet und ein Büroraum beschädigt. Ob die Täter Beute gemacht haben, war am Morgen noch offen. Die Fahndung, auch nach einem möglichen Fluchtfahrzeug, verlief laut Mitteilung ohne Ergebnis.