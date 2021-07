Hof

Jugendliche sollen Israelladen beschädigt haben

13.07.2021, 17:34 Uhr | dpa

Zwei Jugendliche sollen in Hof das Schaufenster eines Israelladens eingeschlagen haben - offenbar mit judenfeindlichem Motiv. Einer der beiden 17-Jährigen habe gestanden, dass die beiden aus antisemitischen Gründen gehandelt hätten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Vorfall trug sich bereits am 31. Mai zu. Das Geschäft sei anhand des Schilds "Israelladen" über dem Schaufenster als solcher zu identifizieren gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Ermittler hätten Spuren am Tatort ausgewertet und seien den beiden Syrern mit palästinensischer Abstammung nun so auf die Schliche gekommen. Die 17-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.