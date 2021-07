Schwerin

Homeoffice in der Landesverwaltung von MV auch nach Pandemie

13.07.2021, 18:40 Uhr | dpa

Mitarbeiter der Landesverwaltung von Mecklenburg-Vorpommern dürfen auch nach der Corona-Pandemie künftig dauerhaft bis zu drei Tage in der Woche im Homeoffice arbeiten. Dies hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Der Entwurf einer entsprechenden Rahmendienstvereinbarung solle nun mit den Personalvertretungen abgeschlossen werden.

"Zur Bewältigung der Corona-Pandemie haben wir die technischen Möglichkeiten erhalten", erläuterte Staatskanzleichef Heiko Geue. "Jetzt wollen wir sie auch für den Alltag als einheitliche Regelung für die gesamte Landesverwaltung nutzen." Dies sei ein Meilenstein für die moderne Arbeitsorganisation der Landesverwaltung. "In Zukunft wird die Arbeit in der Landesverwaltung noch deutlich digitaler und mobiler sein und damit gerade für junge Nachwuchskräfte noch attraktiver." Die Landesregierung unterstütze so auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und schaffe für Pendler deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen. Von dieser Flexibilisierung profitierten rund 20.000 Beschäftigte.