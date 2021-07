Irrhausen

Frontalzusammenstoß: 18-jähriger Autofahrer tot

13.07.2021, 21:23 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Nähe von Irrhausen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist ein Autofahrer getötet worden. Der 26 Jahre alte Fahrer des anderen Fahrzeugs sei am Dienstagabend schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 18-Jährige war den Angaben zufolge auf der B410 unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem entgegenkommenden Auto kollidierte. Der Mann wurde aus dem Wrack des Autos geholt, starb jedoch noch an der Unfallstelle.