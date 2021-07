Hamm

Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

13.07.2021, 22:34 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Hamm ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 56-Jährige musste am Dienstag aus ihrem Auto befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Der 21-jährige Fahrer des anderen Autos erlitt demnach leichte Verletzungen. Die Frau hatte laut Polizei versucht, mit ihrem Wagen zu wenden, als das andere Auto auffuhr. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.