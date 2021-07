Leinfelden-Echterdingen

Investoren haben 2021 bisher Geld in acht Start-Ups gesteckt

14.07.2021, 08:12 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz haben im ersten Halbjahr 2021 mindestens acht Start-Ups eine Finanzierung von insgesamt 13,5 Millionen Euro erhalten, wie aus einer Studie der Beratungsgesellschaft EY hervorgeht. Mit Blick auf alle Bundesländer ist in dem am Mittwoch veröffentlichten Papier von einem Finanzierungsrekord für die deutsche Start-Up-Szene im ersten Halbjahr die Rede. So seien insgesamt 7,6 Milliarden Euro an deutsche Jungunternehmen geflossen. Das sei mehr als dreimal so viel Geld gewesen wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Im Vorjahr zählte die Beratergesellschaft in Rheinland-Pfalz insgesamt zwölf Investitionen mit einem Gesamtwert von 18 Millionen Euro, wie EY auf Anfrage mitteilte. Nach dem nun veröffentlichten "EY-Barometer" befindet sich Rheinland-Pfalz bei der Anzahl der 2021 bisher unterstützten Start-Ups auf Platz 9 im bundesweiten Vergleichs, wie eine Sprecherin des Mainzer Wirtschaftsministeriums sagte

EY greift eigenen Angaben zufolge bei ihrer Recherche ausschließlich auf öffentlich verfügbare Quellen zurück. Wie stark sich beispielsweise private Investoren in der Start-Up-Szene eines bestimmten Bundeslandes engagieren, werde jedoch nicht erfasst.

Mit Blick auf die Bundesländer gab es EY zufolge erneut in Berlin besonders rege Aktivitäten. Die Bundeshauptstadt baute ihren Vorsprung gegenüber den anderen Bundesländern weiter aus. Das Investitionsvolumen hat sich der Beratungsfirma zufolge von 1,2 auf 4,1 Milliarden Euro mehr als verdreifacht.

Start-ups sind auf Geld von Investoren angewiesen, da sie in aller Regel keine Gewinne schreiben. Fonds und große Firmen stecken Kapital in verheißungsvolle Firmen in der Hoffnung, dass sich deren Geschäftsideen durchsetzen und ihnen üppige Profite bescheren. Start-ups gelten als wichtiger Innovationstreiber für die Wirtschaft.