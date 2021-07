Rostock

Rentner aus Sachsen aus Ostsee gerettet und wiederbelebt

14.07.2021, 10:31 Uhr | dpa

Urlauber und Rettungskräfte haben in Mecklenburg-Vorpommern einen Rentner aus Sachsen aus der Ostsee retten und wiederbeleben können. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in Graal-Müritz am Strand in der Nähe eines Campingplatzes, wie Andre Rieckhoff als Leiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Graal-Müritz am Mittwoch sagte. Der 80-jährige Badegast habe beim Schwimmen vermutlich Kreislaufprobleme gehabt. Urlauber hätten ihn aus dem Wasser gezogen und mit Reanimation begonnen, sechs Helfer der DLRG Wasserrettung hätten ihn wiederbeleben und stabilisieren können, dann kam er in eine Klinik. Am Dienstag war es an der Luft zwischen 25 und mehr als 30 Grad warm.