Schwerin

Längere Abgabefristen für Steuererklärung

14.07.2021, 12:13 Uhr | dpa

Als Reaktion auf die besonderen Erschwernisse während der Corona-Pandemie gelten längere Abgabefristen für die Steuererklärungen. Wie das Finanzministerium in Schwerin am Mittwoch mitteilte, haben Bürger, die ihre Steuererklärung für das Jahr 2020 selbst anfertigen, nun bis Ende Oktober 2021 Zeit, ihre Erklärung beim Finanzamt abzugeben. Wird die Hilfe von Steuerberatern oder Lohnsteuerhilfevereinen in Anspruch genommen, verlängere sich die Frist bis zum 31. Mai 2022.

Nach den Worten von Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) sind Steuerberater gerade in Pandemie-Zeiten für Unternehmen eine wichtige Stütze. Ihre Expertise sei bei vielen Anträgen gefragt. "Und auch auf Familien kamen mit der Pandemie neue Aufgaben zum Alltag hinzu. Das sind alles zusätzliche Belastungen, die wir mit der Verlängerung der Abgabefristen ein Stück weit abmildern wollen", erklärte Meyer. Der Bundesrat habe Ende Juni der Fristverlängerung zugestimmt.