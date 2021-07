Ilmenau

Brand in Gartenhütte: Rund 10.000 Euro Schaden

14.07.2021, 12:14 Uhr | dpa

Beim Brand einer Gartenhütte im Ortsteil Bücheloh in Ilmenau (Ilm-Kreis) ist ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Dienstagnachmittag in der Hütte ausgebrochen und hatte sie komplett zerstört, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Verletzt worden sei niemand. Die Brandursache blieb zunächst offen, jedoch schien eine wetterbedingte Ursache möglich.