Lüneburg

Feldberegnung rund um Lüneburg nur noch bei wenig Wind

14.07.2021, 13:01 Uhr | dpa

Landwirte dürfen ab einer Windgeschwindigkeit von acht Metern pro Sekunde - oder knapp 29 Stundenkilometern - rund um Lüneburg nicht mehr mit einer Beregnungsmaschine bewässern. Der Landkreis regelt dies mit einer sofort gültigen Allgemeinverfügung, wie er am Mittwoch mitteilte. "Wir wollen sichergehen, dass gefördertes Grundwasser in der Feldberegnung wirklich auf dem Acker landet und dem Anbau dient", sagte Claudia Schröder vom Fachdienst Umwelt beim Landkreis Lüneburg. "Starker Wind weht das Wasser oft auf angrenzende Wege oder Wälder, außerdem verdunstet mehr und kommt nicht bei den Pflanzen an."

Viele Landwirte verzichten bei starkem Wind bereits darauf, die Beregnungsmaschinen anzustellen. So werden auch Bodenbrüter geschützt, deren Nester mit Nachwuchs durch eine ungewollte "kalte Dusche" beschädigt werden. Damit reagiert der Landkreis auf die niederschlagsarmen Sommer der vergangenen Jahre, in denen sich die Grundwasserkörper nicht vollständig wieder auffüllen konnten, wie es weiter hieß. Gleichzeitig müsse die Landwirtschaft in solchen Jahren die Felder mehr bewässern, um trotz Trockenheit gute Erträge zu erzielen. Wer sich nicht an die Allgemeinverfügung hält, dem droht ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro nach dem Wasserhaushaltsgesetz.