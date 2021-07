App weist Autofahrer auf Sehenswürdigkeiten hin

14.07.2021, 13:46 Uhr | dpa

Die App "Erlebnisguide" weist künftig Fahrer in Hessen auf Sehenswürdigkeiten am Rande der Autobahnen hin. Sie können so Informationen erfahren, welche Attraktionen hinter den braunen Hinweisschilder entlang der Autobahn stecken. In Hessen werden zu 119 Sehenswürdigkeiten Hör- und Textbeiträge bereitgestellt, wie die Erfinder am Mittwoch mitteilten. Hessen folgt damit Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, wodurch der Guide mittlerweile mehr als ein Drittel aller deutschen Autobahnkilometer abdeckt. Die Einbindung Hessens in die kostenlose App wird vom Wirtschaftsministerium mit Landesmitteln der Tourismusförderung unterstützt.