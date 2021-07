Leverkusen

Wegen Starkregens: Leverkusen-Testspiel gegen Wehen abgesagt

14.07.2021, 15:12 Uhr | dpa

Leverkusen (dpa) - Der neue Trainer Gerardo Seoane muss vier Tage länger als geplant auf seinen ersten Test mit dem Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen wartet. Das für Mittwochabend geplante Spiel gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden wurde wegen des Starkregens in Nordrhein-Westfalen abgesagt. Das Spiel wird nicht nachgeholt. Erster Test für Bayer unter Seoane ist nun am Sonntag, schon im Trainingslager in Zell am See, Gegner ist dann der russische Erstligist Dynamo Moskau.