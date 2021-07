Breckerfeld

Mann in Autowerkstatt getötet: Fahndung nach 20-Jährigem

14.07.2021, 15:15 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines Werkstattinhabers in Breckerfeld im Sauerland fahndet die Polizei europaweit nach einem 20-Jährigen. Der Mann werde dringend verdächtigt, den 57-Jährigen am 6. Juli vor dessen Autowerkstatt mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch weiter mitteilten, ist der 20-Jährige "gewaltbereit und bewaffnet". Er habe sich bei der Tat an der rechten Hand verletzt und trage dort vermutlich einen Verband.

Der Deutsch-Kasache habe den Werkstatteigentümer am Tag vor der mutmaßlichen Tat um eine "Probearbeit" gebeten. Das Arbeitsverhältnis sei aber schon nach Stunden im Streit beendet worden. Das Opfer hatte noch schwerstverletzt einen Notruf abgesetzt, war aber bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits seinen "multiplen" Stichwunden erlegen.

Ermittlungen und Befragungen lenkten den Verdacht auf den 20-Jährigen. Er soll ein Verwandter eines Werkstattkunden sein. Spürhunde führten zum Wohnort dieses Kunden. Laut Staatsanwaltschaft war der 20-Jährige zuletzt in Iserlohn gemeldet. Er sei Polizei und Justiz bekannt.

Im Iserlohner Krankenhaus hatte der Tatverdächtige auch die Hand wegen einer Verletzung der Innenfläche behandeln lassen, wie weitere Ermittlungen ergaben. Der Flüchtige werde noch im "Nahbereich" vermutet. Er sei in die Wohnung eines Bekannten eingedrungen und habe sich dort frische Kleidung und eine Schreckschusswaffe besorgt. Kürzlich versuchte er nach Polizei-Angaben vergeblich, bei einer "Bezugsperson" in Dortmund unterzukommen.