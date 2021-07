Mülheim an der Ruhr

Baukran in Mülheim umgestürzt: Neubau beschädigt

14.07.2021, 18:03 Uhr | dpa

Ein umgestürzter Baukran in Mülheim an der Ruhr hat zwei Häuser und einen Container beschädigt. Verletzt wurde niemand, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch sagte. Demnach lag der Kran über einem Neubau und einem gegenüberliegenden Wohnhaus, als die Einsatzkräfte ankamen. Er habe ein aufgestelltes Baugerüst, den Neubau sowie das Nachbarhaus in Mitleidenschaft gezogen. Wie der Kran umkippen konnte, war am Mittwoch unklar. Es habe aber laut Angaben des Feuerwehrsprechers nicht am Starkregen gelegen, der über weite Teile NRWs gezogen war. Das Amt für Arbeitsschutz ermittle.