Telefon-Trickbetrüger in Jena und Weimar aktiv: Ohne Erfolg

14.07.2021, 18:03 Uhr | dpa

Telefon-Trickbetrüger haben es zuletzt auf Einwohner in Jena und Weimar abgesehen. Das teilte die Landespolizeiinspektion Jena am Mittwoch mit. Mehrmals hätten Unbekannte bei Menschen angerufen und ähnliche Geschichten erzählt: Zunächst sollen sie sich als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Ärzte ausgegeben haben. Dann hätten sie gesagt, Familienangehörige hätten einen schweren Unfall verursacht, seien selbst verunglückt oder befänden sich in einer anderen misslichen Lage. Schließlich - so das immer gleiche Ende - hätten die Betrüger Geld verlangt. In allen der Polizei am Dienstag gemeldeten Fällen hatten die Betrüger aber keinen Erfolg.

Die Polizei rät: "Bleiben Sie wachsam. Hinterfragen Sie jedwede Information und tauschen Sie sich mit Bekannten, Familienangehörigen oder der hiesigen Polizeidienststelle nach solch einem Anruf aus. Verabreden Sie sich in keinem Fall mit dem Anrufer zu einer Geldübergabe."