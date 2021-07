Nazaré

Beachsoccer-Team erreicht K.o.-Runde beim Winners Cup

14.07.2021, 18:23 Uhr | dpa

Das Beachsoccer-Team der Rostocker Robben hat beim Euro Winners Cup in Nazare (Portugal) die Runde der besten 32 Mannschaften erreicht. Nach dem 9:2-Auftaktsieg gegen Bemannia FC aus Schweden am Dienstag und der nachfolgenden 1:3-Niederlage gegen BSC Nistru aus Moldau gelang den Rostockern am Mittwoch im entscheidenden Spiel ein 5:4 nach Verlängerung gegen das belgische Newteam Beach Soccer Brussels.

Dabei holten die Robben in der regulären Spielzeit einen 1:3-Rückstand auf. Mit dem Erfolg haben sich die Ostseestädter den zweiten Platz in ihrer Gruppe gesichert. Insgesamt sind bei den Männern 50 Mannschaften angetreten.