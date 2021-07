Fürth

Bundesliga-Aufsteiger Fürth verliert auch zweites Testspiel

14.07.2021, 19:25 Uhr | dpa

Fürth (dpa/lby) - Der Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth hat auch sein zweites Testspiel in der Saisonvorbereitung verloren. Die Franken unterlagen am Mittwoch beim Fußball-Drittligisten Würzburger Kickers mit 0:1 (0:1). Das Tor des Tages erzielte Moritz Heinrich kurz vor der Pause. Die Fürther Mannschaft von Trainer Stefan Leitl hatte ihre erste Vorbereitungspartie des Sommers am vorigen Freitag mit 0:1 gegen die Amateure des FC Bayern München verloren. Nach dem Aufstieg geht das "Kleeblatt" in seine insgesamt zweite Erstligasaison.