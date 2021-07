Selsingen

16-jährige Motorradfahrerin prallt gegen Baum und stirbt

15.07.2021, 06:03 Uhr | dpa

Eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin ist in Selsingen (Landkreis Rotenburg) gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Aus zunächst ungeklärten Gründen kam die junge Frau am Mittwochabend in einer Kurve von der Straße ab, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb die 16-Jährige noch an der Unfallstelle.