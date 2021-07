Zwickau

Kontrolleure in Straßenbahn angegriffen

15.07.2021, 06:15 Uhr | dpa

Zwei Kontrolleure sollen in Zwickau in einer Straßenbahn von einem Paar geschlagen und gebissen worden sein. Die Angreiferin habe daraufhin die Notbremse gezogen und eine Scheibe der Bahn zerschlagen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit - daraufhin sei der Mann durch die zerbrochene Scheibe ins Freie geflüchtet. Bei der Flucht am Mittwochabend soll er sich am Arm verletzt haben. Die 21-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und des Erschleichens von Leistungen. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.