Uetersen

Großeinsatz für Feuerwehr nach Gewitter in Uetersen

15.07.2021, 06:33 Uhr | dpa

Nach einem starken Gewitterschauer sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Uetersen (Kreis Pinneberg) zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. In rund 60 Fällen wurden am Mittwochabend überflutete Keller, Straßen und Grundstücke leergepumpt, wie der Kreisfeuerwehrverband mitteilte.

Besonders heftig trafen demnach die Wassermassen die Fußgängerzone, vier Wohnblocks und das Gelände einer Chemiefirma, bei der die Produktionshallen vollzulaufen drohten. Als die Einsatzkräfte bei der Firma eintrafen, hätten Mitarbeiter des Betriebs die Hallen bereits mit dafür vorgesehenen Barrieren gegen das Wasser geschützt. Die Feuerwehrleute konzentrierten sich daher auf das Leerpumpen. Die Gefahr eines Gefahrgutaustritts habe zu keiner Zeit bestanden, hieß es.

Fast 200 Kräfte aus zwölf Wehren waren im Einsatz. Im Kreis Pinneberg war lediglich Uetersen so stark von dem Wolkenbruch betroffen - außerhalb gab es nur fünf wetterbedingte Einsätze für die Rettungskräfte.