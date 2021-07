Kamen

Keller unter Wasser: 77-Jähriger ums Leben gekommen

15.07.2021, 09:24 Uhr | dpa

Bei den Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen ist ein 77 Jahre alter Mann aus Kamen (Kreis Unna) gestorben. Der Mann sei in dem unter Wasser stehenden Keller seines Wohnhauses ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor. Die Todesumstände würden von der Kriminalpolizei ermittelt.

Auch in Rheinbach (Rhein-Sieg-Kreis) gibt es nach Angaben der Kölner Polizei einen im Zusammenhang mit der Unwetterlage stehenden Todesfall. In Solingen starb ein 82 Jahre alter Mann nach einem Sturz im überfluteten Keller seines Hauses.