Weener

Friesenbrücke: Bahn sagt Festakt wegen Hochwasserlage ab

15.07.2021, 12:39 Uhr | dpa

Die Deutsche Bahn hat wegen der dramatischen Hochwasserlage in Teilen Deutschlands den geplanten Baustart für die neue Friesenbrücke über die Ems in Ostfriesland an diesem Freitag abgesagt. Angesichts der dramatischen Bilder von den Überschwemmungen habe sich die Bahn entschlossen, den Festakt zu verschieben, sagte eine Bahnsprecherin am Donnerstag. Es sei eine fröhliche Veranstaltung geplant gewesen, diese passe aber nicht zu den schlimmen Ereignissen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Ems selbst ist nicht von dem Hochwasser betroffen.

Zu dem ersten symbolischen Spatenstich waren unter anderem Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) und DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla erwartet worden. Wann der Termin nachgeholt werden soll, blieb zunächst offen.

Die Friesenbrücke über die Ems bei Weener (Kreis Leer) wurde vor mehr als fünf Jahren von einem Frachter gerammt und ist weitgehend zerstört. Seitdem ist die Verbindung für Züge, Radfahrer und Fußgänger unterbrochen. Die Region wartet seitdem auf einen Neubau. Entstehen soll bis 2024 die größte Eisenbahn-Hub-Drehbrücke Europas.