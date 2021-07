15.07.2021, 12:43 Uhr | dpa

An dem Einsatz gegen die Fluten im nördlichen Rheinland-Pfalz nehmen auch 50 Soldaten der Bundeswehr teil. Sie seien am Mittwochabend alarmiert worden, sagte der stellvertretende Kommandeur des Kreisverbindungskommandos, Torsten Liebscher, am Donnerstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Einsatz werde unterstützt mit "besonderem Gerät, das dorthin kommt, wo zivile Fahrzeuge nicht hinkommen". Zurzeit laufe die Abstimmung mit den zivilen Behörden, wie die weitere Unterstützung aussehen solle.